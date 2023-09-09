На день города и края в Ставрополе 16 сентября поженятся 66 пар

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на День города и края, который отмечают 16 сентября, поженятся 66 пар, причем их число может увеличиться, если желающих станет больше. С начала года в краевой столице в брак вступили 2 817 пар, при этом только за лето – 1700. Почти 800 молодоженов провели церемонию на свежем воздухе в «Беседке счастья», рассказали в пресс-службе городской администрации.

— В этом году одной из самых популярных осенних дат у будущих молодоженов Ставрополя стало 16 сентября. Многие хотят связать себя узами брака в день рождения любимого города и края. По данным, которые приводит ЗАГС, на сегодняшний день подано 66 заявлений, – пишет администрация.

Также напомним, что за лето 2023 года поженились более пяти тысяч пар, было заключено на 245 союзов больше, чем в летнее время прошлого года. Больше всего браков зарегистрировано в Ставрополе, дальше идут Пятигорск и Невинномысск.