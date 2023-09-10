Пассажир водителя-лихача погиб в ДТП на Ставрополье

Фото: ГИБДД СК

Трое приятелей этой ночью катались по дороге «Ставрополь — Аэропорт» на высокой скорости. Гонки закончились гибелью одного из пассажиров.

Около трех часов утра 36-летний водитель потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Один из пассажиров, 44-летний мужчина, погиб на месте. Водитель и его друг доставлены в реанимацию.

У водителя тем временем взяли кровь, чтобы проверить ее на содержание алкоголя. Как отметили в ГИБДД Ставрополья, 36-летний лихач злостным нарушителем ПДД не числился.

Накануне в аварии с грузовиками погиб один человек и пострадали двое. Водитель легковушки попытался обогнать другую машину и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом.