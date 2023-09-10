Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Фото: МВД Дагестана

Крупная авария произошла в Дагестане утром 10 сентября. На трассе столкнулись отечественная легковушка и туристический микроавтобус.

Как рассказали в полиции республики, на дороге «Талги — Буйнакск» столкнулись машина «ВАЗ-2112» и микроавтобус «Honda». Ведомство опубликовало кадры с места аварии.

По словам очевидцев, один из автомобилей выехал на встречную полосу. Однако точные обстоятельства аварии пока выясняют полицейские.

Известно, что в результате ДТП пострадали девять человек.

— О погибших на данный момент информации нет. Информация предварительная, личности пострадавших, причины и обстоятельства выясняются, — добавили в МВД Дагестана.

Позднее в МЧС республики сообщили, что один из пострадавших скончался.

В этот же день на Ставрополье в аварию попала ехавшая на вызов карета скорой помощи. В итоге госпитализировали фельдшера и водителя второго авто.