Пожилой мужчина попытался потушить гараж и пострадал в Северной Осетии

Фото: МЧС РСО-Алания

В 12:18 10 сентября сотрудники МЧС Северной Осетии узнали о пожаре в селе Гизель. Загорелся гараж с машиной.

Девять спасателей и две единицы техники выехали на место происшествия. Но еще до их прибытия 54-летний мужчина попытался потушить огонь самостоятельно.

Спасти машину и постройку ему не удалось, зато он получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Огонь на площади 30 квадратных метров ликвидировали пожарные.

Накануне ставропольские спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в окрестностях Невинномысска. Горел участок площадью 2 гектара с сухой травой на склоне горы.