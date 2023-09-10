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НовостиАвто10 сентября 2023 12:17

ГИБДД: Сильный ветер на востоке Ставрополья опасен для водителей

Порывы ветра в Нефтекумском округе могут стать причиной аварий, предупредили автоинспекторы
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Водителей попросили воздержаться от поездок

Водителей попросили воздержаться от поездок

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Госавтоинспекции дали важный совет автомобилистам в связи с сильным ветром на территории Нефтекумского округа в Ставропольском крае. Разбушевавшуюся стихию заметил один из местных экипажей.

Из-за погоды будет затруднен проезд по трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Водителям порекомендовали снизить скорость движения во время поездки, а владельцам автомобилей с повышенной парусностью — отложить поездки до лучших погодных условий.

Накануне в соседнем с Нефтекумским округом Дагестане сильный ветер вместе с ливнем и градом устроил потоп. Воду уже практически везде откачали, а вот кучи поваленных деревьев продолжают убирать до сих пор.