ГИБДД: Сильный ветер на востоке Ставрополья опасен для водителей

Водителей попросили воздержаться от поездок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Госавтоинспекции дали важный совет автомобилистам в связи с сильным ветром на территории Нефтекумского округа в Ставропольском крае. Разбушевавшуюся стихию заметил один из местных экипажей.

Из-за погоды будет затруднен проезд по трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Водителям порекомендовали снизить скорость движения во время поездки, а владельцам автомобилей с повышенной парусностью — отложить поездки до лучших погодных условий.

Накануне в соседнем с Нефтекумским округом Дагестане сильный ветер вместе с ливнем и градом устроил потоп. Воду уже практически везде откачали, а вот кучи поваленных деревьев продолжают убирать до сих пор.