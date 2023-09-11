Летевший из Минвод в Красноярск самолет вернули на стоянку по техпричине

Самолет, летящий из Минвод в Красноярск, развернули по технической причине Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минеральных Водах по технической причине на стоянку пришлось возвращать самолет, который должен был полететь в Красноярск. Вечерний рейс авиакомпании «Россия» пришлось отложить, пассажирам пришлось ждать. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Возврат на стоянку с перрона по техпричине. М/у: хор. Самолет B-738/M, RA-73193, рейс SDM6986 Минеральные Воды – Красноярск, – сообщает источник из социальных сетей. Точная причина неполадки не уточняется, полетели ли пассажиры в Красноярск и успели ли исправить проблемы у судна, неизвестно.

Другой инцидент произошел в аэропорту Ставрополя. Пилот отказался поднимать самолет в воздух и лететь в Москву. При этом борт получил разрешение на взлет, все системы были проверены, что не остановило капитана от отказа.