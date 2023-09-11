На Ставрополье началась ежегодная вакцинация против гриппа

Вакцинация против гриппа началась на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае началась ежегодная вакцинация против гриппа, сейчас в крае на первом этапе есть больше 400 тысяч доз, их количество будет увеличиваться, так как требуется порядка 1,5 млн доз. Чтобы получить прививку, надо самостоятельно обратиться в поликлинику и попросить вакцину.

— Ежегодно в крае кампания по вакцинации от гриппа охватывает около 1,5 миллиона человек – этого достаточно для устранения эпидемиологических рисков. Для получения вакцины необходимо обратиться в поликлинику, – рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Тем временем к осени 2023 года жители Ставрополья практически перестали прививаться против коронавируса. По информации краевых властей, за неделю за первым компонентом вакцины обратились 9 человек, а за вторым – всего один.