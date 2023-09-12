Приговор Зареме Мусаевой в Чечне смягчили до пяти лет из-за проблем со здоровьем

Зарема Мусаева в зале суда. Фото: ТГ-канал Ксении Собчак

Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой, осужденной за нападение на полицейского и мошенничество. Ей предстоит провести в колонии на шесть месяцев меньше.

Приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой вынесли 4 июля 2023 года. Заседание состоялось, несмотря на то, что по пути в суд неизвестные напали на адвоката подсудимой Александра Немова и журналистку Елену Милашину и жестоко избили.

Жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева обвинили в насилии в отношении представителя власти. Она была задержана группой вооруженных лиц в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, в котором затем также стала фигуранткой. Мусаева находилась в СИЗО с 2022 года.

В июле суд приговорил ее к пяти с половиной годам в колонии. Но затем гособвинение попросило суд смягчить наказание Мусаевой из-за слабого здоровья осужденной. 12 сентября суд согласился с доводами прокурора.

— Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой обстоятельствами смягчающими. Назначить Мусаевой к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении, — заявили в суде.