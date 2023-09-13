Из-за угрозы взрыва эвакуировали техникум в Кисловодске

Здание техникума обследует полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второе учебное заведение за день эвакуировали на Ставрополье. На этот раз злоумышленники угрожают взорвать здание техникума в Кисловодске.

Как рассказал мэр курортного города Евгений Моисеев, власти получили сообщение от неизвестных, которые пообещали взорвать многопрофильный техникум по улице Челюскинцев. Из здания эвакуировали 150 человек.

На место выехали оперативные службы. Полицейские обследуют техникум и проверяют информацию.

Утром 13 сентября эвакуировали колледж связи в Ставрополе. Одна из версий — в здании якобы нашли подозрительный предмет.