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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 14:11

Из-за угрозы взрыва эвакуировали техникум в Кисловодске

Из учебного заведения вывели 150 человек
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Здание техникума обследует полиция

Здание техникума обследует полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второе учебное заведение за день эвакуировали на Ставрополье. На этот раз злоумышленники угрожают взорвать здание техникума в Кисловодске.

Как рассказал мэр курортного города Евгений Моисеев, власти получили сообщение от неизвестных, которые пообещали взорвать многопрофильный техникум по улице Челюскинцев. Из здания эвакуировали 150 человек.

На место выехали оперативные службы. Полицейские обследуют техникум и проверяют информацию.

Утром 13 сентября эвакуировали колледж связи в Ставрополе. Одна из версий — в здании якобы нашли подозрительный предмет.