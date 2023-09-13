Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 сентября 2023 16:06

Для аграриев Ставропольского края привезут 45 тонн топлива

Сейчас специалисты заканчивают уборку урожая и скоро приступят к посеву нового
Маргарита КОТОВА
Аграриям Ставрополья привезут 45 тонн топлива

Аграриям Ставрополья привезут 45 тонн топлива

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аграриям Ставропольского края поставят 45 тонн топлива для осенней весенней компании. Сейчас специалисты заканчивают уборку урожая, но уже скоро предстоит сажать новый. Однако из-за проблем с бензином, которые связали с ростом цен на Санкт-Петербургской сырьевой бирже и недобросовестными предпринимателями.

— Поручил руководителю минпрома края Ивану Ивановичу Ковалеву отработать вопрос мелкооптовых поставок и насыщения топливом заправочных станций Газпрома и других производителей, – написал в социальных сетях губернатор Владимир Владимиров.

По словам главы минпрома региона Ивана Ковалева, сейчас нет дефицита бензина в регионе. При этом цены на заправках продолжают расти, а точки «Газпрома» все еще закрыты, хотя ожидается их скорое открытие.