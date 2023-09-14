Число заболевших ОКИ в Усть-Джегутинском районе КЧР продолжает увеличиваться

Большинство пострадавших – дети до 17 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор КЧР продолжает расследование по случаям заболевания острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе. По последним данным, зарегистрировано 138 случаев заболевания. Большинство пострадавших – дети до 17 лет. Еще 15 человек находятся на лечении в больнице.

Используя лабораторные исследования, было обнаружено несколько видов вирусов и бактерий, которые могут вызвать инфекцию. В результате мониторинга воды открытых и закрытых источников обнаружены некоторые отклонения от нормы, а также найдены микробы.

— В ходе лабораторных исследований материала от 135 больных ОКИ по результатам исследований в пробах обнаружены РНК ротовируса, астровируса, норовируса, аденовирус и дизентерия Зонне. Отобраны 96 проб питьевой воды из открытых водоемов и пробы водопроводной воды из 34 контрольных точек населенных пунктов района. Отклонение от норм выявлено в 1 пробе по мутности, 1 пробе питьевой воды и 2 пробах воды из открытого водоема по микробиологическим показателям, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что водопроводные сети и резервуары были промыты и дезинфицированы, а вода для населения загружена дополнительным количеством хлора. Администрация Усть-Джегутинского района получила предписание по проведению дезинфекции систем в частных жилых домах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.