Большинство — дети: массовое отравление кишечной инфекцией в КЧР коснулось 128 человек

15 отравившихся госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вспышки острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе КЧР число отравившихся продолжает расти. К 12 сентября медики зарегистрировали уже 128 случаев. Большинство заболевших — дети.

По последним данным Роспотребнадзора республики, 108 заразившихся — это дети в возрасте до 17 лет. В инфекционном стационаре лечатся 15 человек. Симптомы похожи на острый гастроэнтерит, в ведомстве заверили, что заболевшие переносят болезнь в состоянии легкой и средней тяжести.

Специалисты развеяли опасения местных жителей — пока признаков холеры в анализах не нашли.

— В ходе лабораторных исследований материала от 99 больных ОКИ по результатам исследований (ПЦР-метод и бактериологический) в пробах обнаружены РНК ротавируса, астровируса, норовируса, аденовируса, дизентерии Зонне. Вибрионы холеры не обнаружены. Остальные материалы в работе, — отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор проверяет воду на предмет источника инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достоверно причину инфицирований пока не определили. По мнению специалистов, скорее всего, заболевание передавалось водным путем. Но пока что расследование причин массового отравления продолжается, отрабатываются и другие версии.

Тем временем Роспотребнадзор продолжает проверять воду из Усть-Джегутинского водохранилища. За неделю после вспышки были отобраны 64 пробы из пяти населенных пунктов. Отклонение от норм выявили в четырех пробах.

Усть-Джегутинское водохранилище Фото: Скриншот с видео

Первые случаи заражения острой кишечной инфекцией в КЧР зафиксировали еще 3 сентября. А 6 сентября за медицинской помощью обратился 31 человек, из которых 27 — дети. Кроме Роспотребнадзора, ситуацию контролирует и прокуратура республики.

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