Открылась фотовыставка «Завораживающий Северный Кавказ» в аэропорту Внуково

Выставка работ фотохудожников будет работать до конца года. Фото: СКФУ

Сегодня состоялось торжественное открытие экспозиции «Завораживающий Северный Кавказ». Она состоит 16 фоторабот фотохудожников Северного Кавказа.

Открывая выставку, директор по производству АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Хартунян отметил, что эта выставка станет новым стимулом для развития туризма в край горных хребтов, целебных источников и легенд – Северный Кавказ.

Идея популяризации туристических маршрутов, необычные ракурсы известных достопримечательностей, а также знакомство с новыми точками притяжения легли в основу концепции выставки.

– Наш регион действительно обладает завораживающей магией, неисчерпаемым культурным, историческим, туристическим потенциалом. Уверены, что благодаря такому проекту большое количество людей в нашей стране смогут увидеть Северный Кавказ, – прокомментировал ректор СКФУ, председатель отделения Русского Географического общества в Ставропольском крае Дмитрий Беспалов.

На каждом стенде размещен QR-код с переходом на виртуальную часть выставки, где можно почитать и послушать рассказ о каждом объекте выставки.

Также на открытии выставки выступил представитель генерального партнера - заместитель генерального директора АО «Кавказ РФ» Рустам Тапаев. Он представил единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Посетить выставку можно до конца декабря.