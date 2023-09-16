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НовостиОбщество16 сентября 2023 13:30

Первый фестиваль флористов прошел в Ставрополе

Ставропольчанки выстраивались в очередь к фотозонам
Источник:kp.ru
На Александровской площади Ставрополя проходит первый фестиваль флористов

На Александровской площади Ставрополя проходит первый фестиваль флористов

На Александровской площади Ставрополя проходит первый фестиваль флористов. Местные и приглашенные специалисты представляют свои работы из цветов и трав, создавая уникальные фотозоны. Все желающие могли насладиться красотой этих композиций и сделать фотографии на память.

Кроме того, на фестивале проходит голосование за лучшую фотозону, и по его итогам будут вручены призы победителям. Как пояснили организаторы, цель такого мероприятия — привлечь внимание жителей и гостей города к искусству флористики, а также поддержать местных мастеров.