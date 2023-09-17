ДТП из-за погони за свадебным кортежем произошло на Ставрополье

Фото: ГИБДД СК
В Андроповском округе один из членов свадебной процессии отстал от остальных и настолько спешил догнать кортеж, что слетел с дороги. Об аварии рассказали в ГИБДД Ставрополья.
По данным госавтоинспекторов, днем 16 сентября 28-летний водитель ВАЗ-21104 возле села Курсавка превысил скорость, чтобы догнать остальные машины, и потерял управление. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.
Сам водитель не пострадал. Чего нельзя сказать о его матери, которая ехала с ним в одной машине. 55-летняя женщина сломала руку.
— У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Злостным нарушителем ПДД не является. Автомобиль был технически исправен, — сообщили в ГИБДД.
Меньше повезло другому спешившему водителю на Ставрополье. Накануне в Ипатовском округе 19-летний парень погиб, попытавшись пойти на обгон и столкнувшись с грузовиком.