ДТП из-за погони за свадебным кортежем произошло на Ставрополье

Фото: ГИБДД СК

В Андроповском округе один из членов свадебной процессии отстал от остальных и настолько спешил догнать кортеж, что слетел с дороги. Об аварии рассказали в ГИБДД Ставрополья.

По данным госавтоинспекторов, днем 16 сентября 28-летний водитель ВАЗ-21104 возле села Курсавка превысил скорость, чтобы догнать остальные машины, и потерял управление. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

Сам водитель не пострадал. Чего нельзя сказать о его матери, которая ехала с ним в одной машине. 55-летняя женщина сломала руку.

— У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Злостным нарушителем ПДД не является. Автомобиль был технически исправен, — сообщили в ГИБДД.

Меньше повезло другому спешившему водителю на Ставрополье. Накануне в Ипатовском округе 19-летний парень погиб, попытавшись пойти на обгон и столкнувшись с грузовиком.