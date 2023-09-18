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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:20

Купальный сезон на Комсомольском пруду Ставрополя завершился

Гостям и жителям города больше нельзя купаться в водоеме, хотя по территории можно гулять
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе завершился купальный сезон на Комсомольском пруду, гостям и жителям города больше нельзя залезать в воду. Последний день сезона прошел вчера, 17 сентября, его продлили на два дня для празднования Дня края и города, хотя погода не позволяла долго купаться, особенно в вечернее время.

— Впечатления, фото и видео оставил этот сезон благодаря культурной и спортивной программе. За это время здесь состоялось более сотни самых разных мероприятий, а с детьми в будни работали аниматоры, – рассказали в администрации Ставрополя.

На территории водоема проходили мероприятия, в том числе посвященные праздникам, но администрация не уточняет, будут ли они проходить после окончания купального сезона. Больше гостям и жителям города нельзя заходить в воду, однако по-прежнему можно ходить по территории и сидеть возле водоема.