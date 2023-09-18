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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:31

В Махачкале из-за кори закрыли два частных детских сада

Несоблюдение санитарных требований привело к множественным случаям заболевания
Алина МАКСИМОВА
Два частных детских садика временно не будут принимать малышей.

Два частных детских садика временно не будут принимать малышей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Махачкале из-за множественных случаев заболевания корью закрыли два частных детских садика. Решение о приостановлении деятельности было принято после эпидрасследования очагов кори республиканским Управлением Роспотребнадзора.

В результате расследования выяснилось, что в учреждениях не выполнялись требования санитарного законодательства.

- В том числе не было обеспечено отстранение от посещения организованного коллектива не болевших и не привитых детей, - отметили в ведомстве.

Из-за несоблюдения санитарных норм в детсадах были зафиксированы множественные случаи заболевания корью.

На данный момент деятельность детских садов приостановлена, а административные материалы переданы для рассмотрения в Кировский районный суд Махачкалы.

Ранее «КП – Северный Кавказ» рассказывала о том, что в Дагестане врачи фиксируют рост заболеваемости корью. Основная причина - отказ от вакцинации.