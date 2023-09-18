Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе

Сидаков вновь завоевал "золото". Фото: REUTERS

Осетинский спортсмен Заурбек Сидаков завоевал «золото» на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 килограммов. Чемпионат проходит в Белграде.

Российский борец уверенно одержал победу над оппонентом – спортсменом из США Кайлом Дейком. Счет составил 10:7 в пользу Сидакова.

Напомним, эта уже третья победа осетинского борца Заурбека Сидакова на соревнованиях такого масштаба.

Ранее «КП – Северный Кавказ» подробно рассказывала о тяжелых потрясениях, которые произошли в жизни спортсмена Сидакова.