Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт18 сентября 2023 19:07

Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе

Российский борец из Северной Осетии взял «золото», победив американца Дейка
Алина МАКСИМОВА
Сидаков вновь завоевал "золото". Фото: REUTERS

Сидаков вновь завоевал "золото". Фото: REUTERS

Осетинский спортсмен Заурбек Сидаков завоевал «золото» на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 килограммов. Чемпионат проходит в Белграде.

Российский борец уверенно одержал победу над оппонентом – спортсменом из США Кайлом Дейком. Счет составил 10:7 в пользу Сидакова.

Напомним, эта уже третья победа осетинского борца Заурбека Сидакова на соревнованиях такого масштаба.

Ранее «КП – Северный Кавказ» подробно рассказывала о тяжелых потрясениях, которые произошли в жизни спортсмена Сидакова.