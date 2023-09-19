Полиция Ставрополя разбирается в краже старинного ковра двумя девушками

Полиция разбирается в краже старинного ковра в Ставрополе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе после кражи старинного ковра с Дагестанского подворья на фестивале культуры и спорта «Кавказские игры» за разбирательства взялась полиция. Ночью на площади Ленина две неизвестные девушки свернули чужую вещь и утащили в сторону Центрального парка. Владельцы подали заявление в полицию, и правоохранительные органы начали проверку.

— В настоящее время сотрудниками Отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ [Разбирательства до заведения уголовного дела – Прим.]. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После проверки полиция будет решать, заводить ли уголовное дело против девушек или отказать в этом. Сейчас правоохранители ищут злоумышленниц, устанавливается цена украденного ковра, которая может варьироваться от 30 до 300 тысяч рублей, и проводятся другие действия.