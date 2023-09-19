Житель Ставрополья попытался зарезать дядю ножом из-за оскорблений

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья срок грозит жителю села Гофицкого, который пытался зарезать своего родственника. Вечером 6 сентября этого года злоумышленник и его дядя поссорились из-за оскорблений второго. Племянник сильно обиделся на потерпевшего, взял нож и дважды ударим им в шею.

— Однако не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство дяди. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранта посадили в СИЗО, расследование продолжается. Следователи собирают доказательства вины злоумышленника.

Полностью обратная ситуация произошла в Невинномысске. Там 66-летний местный житель поссорился с племянником из-за ведения хозяйства и распределения общего имущества. Пенсионер схватил топор и шесть раз ударил им по голове родственника. Потерпевший остался жив, а злоумышленник получил уголовное дело.