Машина загорелась во дворе многоэтажки на юге Ставрополя

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В Ставрополе на юге города во дворе многоэтажного дома загорелась машина. На место уже приехали пожарные и начали тушение, очевидцы смотрят на огонь и снимают на видео пожар. В социальных сетях начали появляться кадры происшествия, однако причина останется неизвестной.

Региональное МЧС еще не дало комментария по поводу случившегося, причины и обстоятельства возгорания еще предстоит установить специалистам. Информация по поводу происшествия уточняется.

Ранее пожарным пришлось тушить загоревшуюся баню и крышу гаража, на который успел перекинуться огонь. Пожар могу распространиться и дальше, но специалисты успели ликвидировать его быстрее.