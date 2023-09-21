Кадыров опроверг слухи о болезни и показал дядю в ЦКБ Москвы

В больнице Кадыров посещал больного дядю. Фото: скриншот из видео Кадырова

На прошлой неделе в ряде СМИ сообщалось, что Рамзан Кадыров якобы госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. 20 сентября он развеял эти домыслы.

Глава Чечни объяснил, что в столичной Центральной клинической больнице лежит его дядя Магомед Кадыров. Сам политик, по его словам, «жив и здоров».

— Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям, — написал Кадыров.

Частые командировки чеченского лидера в Москву ряд источников объяснили тяжелой болезнью Рамзана Кадырова. На выходных он опубликовал видео с прогулки под дождем, но от этого слухи не утихли.

Поэтому в среду Кадыров рассказал и показал своего дядю, который лечится в московской больнице. По словам политика, семья сильно переживала за здоровье Магомеда, но сейчас он чувствует себя лучше и идет на поправку.