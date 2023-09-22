Спасатели Северной Осетии эвакуировали пострадавшую под камнепадом альпинистку

Спасатели эвакуировали пострадавшую под камнепадом туристку в Северной Осетии. Фото: Жиляев Александр

В Северной Осетии с горы Казбек эвакуировали туристку, попавшую под камнепад на высоте 3100 метров вместе с группой из 11 альпинистов. Спасатели оказались неподалеку от попавших в бедствие по чистой случайности, они направились в их сторону. Одна альпинистка получила серьезные травмы, поэтому ее надо было доставить в больницу.

Все произошло накануне, и на ночь спасатели остановились на высоте 2300 метров. Дальнейшему движению мешала темнота и горная местность. Утром спуск продолжился, и вот группа добралась к подножию Казбека. Пострадавшую отдали медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

— Спасатели МЧС России транспортировали с горы Казбек пострадавшую при камнепаде туристку. Она передана врачам в селении Тменикау, – рассказали в МЧС. В спасательной операции приняли участие 14 специалистов Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.