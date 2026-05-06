Правительство Дагестана отправили в отставку. Врио региона Федор Щукин подписал указ 6 мая. Временно руководить правительством будет Магомед Рамазанов – до недавнего времени он работал заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Старые министры продолжат исполнять свои обязанности до того момента, как сформируют новый состав. Об этом сообщили в правительстве региона. В этот же день в Махачкале официально представили Щукина как нового врио главы республики.

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов на церемонии прощания поблагодарил коллег за совместную работу. По его словам, за время его руководства удалось сдвинуть с места многие проблемы. Новый руководитель региона рассказал, что уже больше двух лет живет и работает в Дагестане и лично объехал 52 района и города.

«Исполнение обязанностей главы требует быть гарантом равноправия и единства всех народов Дагестана. Я призван служить каждому из вас», – сказал Федор Щукин.

Своими приоритетами он назвал помощь пострадавшим от паводка, продолжение проектов, начатых при Меликове, и активное привлечение участников СВО к работе в органах местной власти.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru