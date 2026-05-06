Более трехсот участников проехали велопробегом в честь Дня Победы на Ставрополье

Колонна велосипедистов проследовала от площади Ленина по улице Советской и финишировала у мемориала «Огонь Вечной Славы». Фото: администрация Советского округа.

В Зеленокумске Советского округа прошел традиционный массовый велопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе мэрии округа, акция собрала более трехсот участников - от школьников до представителей старшего поколения.

Колонна велосипедистов проследовала от площади Ленина по улице Советской и финишировала у мемориала «Огонь Вечной Славы». Причем, по данным администрации, с каждым годом велопробег собирает все больше участников.

«Особую гордость вызывает искренний интерес к акции среди детей и молодежи. Это лучшее подтверждение того, что память о подвиге предков жива и передается из поколения в поколение», - рассказали в мэрии Советского округа.

