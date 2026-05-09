Герой России из Железноводска стал участником Парада Победы в Москве

Наш земляк Никита Палазник прошёл в составе парадного расчета Общевойсковой ордена Жукова академии Вооружённых Сил России.

В Параде Победы на Красной площади принял участие военнослужащий Росгвардии, капитан Никита Палазник родом из Железноводска, удостоенный звания Героя России за проявленные героизм и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он прошёл по брусчатке в составе парадного расчёта Общевойсковой ордена Жукова академии Вооружённых Сил РФ.

С 24 февраля 2022 года Никита Андреевич Палазник, командир разведывательной группы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, участвовал в специальной военной операции. Под его руководством подразделение успешно предотвратило вражеский прорыв, уничтожив 4 танка, 2 БТР, 6 единиц техники, 32 радиолокационные станции и более 200 боевиков.

За эти подвиги Указом Президента Российской Федерации капитану Никите Палазнику присвоено звание Героя Российской Федерации.

