Северный Кавказ
НовостиОбщество12 мая 2026 19:57

Грозовые дожди, град и ураган задержатся на Ставрополье

Непогода будет бушевать как минимум до середины четверга
Анна ЕГОРОВА
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский Гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие дни. Непогода пока не собирается уходить из региона.

В ночь на среду, 13 мая, в крае начнутся сильные дожди, местами с грозами и градом, ветер усилится до 15-18 м/с (порывами до 20-25 м/с). Такие же явления будут наблюдаться и днем, но хотя бы воздух с освежающих 9-12 градусов до комфортных 24-27.

Ночь на четверг, 14 мая, выдастся такой же ненастной. Но если по краю ветер сохранится на прежнем уровне, то в Ставрополе он стихнет до 7-9 м/с. Днем ожидается на пару градусов меньше, чем днем ранее. Зато град не прогнозируется, как и сильные ливни – лишь кратковременные дожди.

Кстати, из-за сложившейся погодной ситуации краевые власти приняли решение перевести школы и вузы Ставрополья на дистанционку.