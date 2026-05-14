После ЧП с лишившейся пальца девочкой в Махачкале проверят все детсады Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале после громкого происшествия в детском саду №22 начнут внепланово проверять все дошкольные учреждения города. Поводом стала история с трехлетней девочкой, которая лишилась части пальца ноги.

Инцидент произошел 8 мая. По информации, опубликованной в местных СМИ и соцсетях, родители забрали ребенка из детского сада после дневного сна. Уже по дороге домой девочка начала жаловаться на сильную боль в ноге. Когда с нее сняли колготки, выпала часть пальца.

Ребенка срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли восстановить палец. Родственники девочки считают, что сотрудники детского сада слишком поздно сообщили о произошедшем. Кроме того, в соцсетях появились сообщения, что в учреждении в тот момент могли идти ремонтные работы.

После случившегося следком Дагестана возбудил уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности. Проверку также организовала прокуратура республики. Известно, что двоих воспитателей уже арестовали. Вопрос о мере пресечения для заведующей пока остается открытым.

В администрации Махачкалы сообщили о начале масштабной проверки всех детских садов. Специалисты будут оценивать не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям и поведение в стрессовых ситуациях.

«Это недопустимо. Ни один ребенок не должен сталкиваться с жестокостью там, где обязан чувствовать безопасность и заботу», – рассказали в администрации города.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru