Названа предварительная причина гибели парашютиста на Ставрополье

Названа предварительная причина смертельного падения парашютиста на Ставрополье. Фото: Южная транспортная прокуратура

Названа предварительная причина смертельного падения парашютиста на Ставрополье. Он потерял контроль в процессе приземления и столкнулся с поверхностью земли. Об этом рассказали в Минераловодском следственном отделе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

54-летний мужчина погиб на аэродроме «Русская» в Шпаковском округе. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Мужчина приехал на аэродром в станице Новомарьевской для спортивно-тренировочного прыжка. Самолет поднялся в воздух, а сам прыжок, предварительно, проходил в штатном режиме. Однако во время приземления что-то пошло не так.

После удара о землю мужчина получил тяжелые травмы. Спасти его не удалось – он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

После предварительной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru