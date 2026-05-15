Приземлялся без контроля: следователи выясняют, почему на Ставрополье разбился 54-летний парашютист

Следователи продолжают разбираться в причинах смерти 54-летнего парашютиста в Ставропольском крае. Мужчина приехал на аэродром «Русская» в станице Новомарьевской Шпаковского округа, чтобы совершить спортивно-тренировочный прыжок. Самолет поднялся в воздух, вроде бы все проходило штатно.

Трагедия случилась днем 14 мая 2026.

«В ходе прыжка парашютист потерял контроль в процессе приземления и столкнулся с поверхностью земли. Пострадавший получил различные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», – сообщили в Минераловодском следственном отделе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По итогам предварительной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей (или без такового).

Проверка продолжается, назначен комплекс судебных экспертиз.

