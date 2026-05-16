Площадь пожара на взорвавшейся АЗС в Пятигорске составила 1000 квадратных метров

В Пятигорске площадь пожара на взорвавшейся АЗС составила уже 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг. На месте ЧС развернули штаб пожаротушения. Изначально на месте работали 38 человек и 11 единиц техники. Сейчас специалистов стало больше.

«Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения. Работает восемь единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ. Предположительно площадь пожара – 1000 квадратных метров»

Предварительной причиной ЧП власти называли нарушение техники безопасности. Пострадали как минимум два человека – один в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.