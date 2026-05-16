Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2026 19:17

Двое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в гараже в Дагестане

Две машины воспламенились в замкнутом пространстве
Данил ЮРКОВ
Фото: МЧС Дагестана

Фото: МЧС Дагестана

В селении Ботаюрт Хасавюртовского района Дагестана четыре человека пострадали при пожаре. Среди них двое детей. Огонь начал распространяться в гараже, где стояли две машины. По прибытию специалистов МЧС пламя распространилось на 66 квадратных метров.

«Прибывшие на место огнеборцы ПЧ-60 оперативно ликвидировали пожар. Все пострадавшие с различными степенями ожогов доставлены в ЦГБ г. Хасавюрта. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России», – говорится в сообщении МЧС Дагестана.

Видео: МЧС Дагестана

Кадры с места пожара в Дагестане

Также в Пятигорске пожарные потушили крупное возгорание на АЗС, которое началось после взрыва газовоза. Огонь на площади 1000 квадратных метров тушили полдня. Пострадали шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru