Двое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в гараже в Дагестане

Фото: МЧС Дагестана

В селении Ботаюрт Хасавюртовского района Дагестана четыре человека пострадали при пожаре. Среди них двое детей. Огонь начал распространяться в гараже, где стояли две машины. По прибытию специалистов МЧС пламя распространилось на 66 квадратных метров.

«Прибывшие на место огнеборцы ПЧ-60 оперативно ликвидировали пожар. Все пострадавшие с различными степенями ожогов доставлены в ЦГБ г. Хасавюрта. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России», – говорится в сообщении МЧС Дагестана.

Кадры с места пожара в Дагестане

Также в Пятигорске пожарные потушили крупное возгорание на АЗС, которое началось после взрыва газовоза. Огонь на площади 1000 квадратных метров тушили полдня. Пострадали шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru