Грозовые ливни и ураган задержатся на Ставрополье минимум на три дня

Настоящее весеннее тепло, которое наконец-то установилось на Ставрополье после внезапных заморозков, в ближайшее время омрачит штормовое предупреждение. По данным краевого Гидрометцентра, оно продлится как минимум до конца субботы и все воскресенье.

В воскресенье, 17 мая, в регионе ожидаются грозовые ливни, град, ветер до 20-25 м/с. Ставрополь непогода обойдет стороной. Дождь если и будет, то кратковременный, а скорость ветра не превысит 9-11 м/с. Температура воздуха в разных округах составит от плюс 16 до плюс 21 градуса.

В ночь на понедельник, 18 мая, столбики термометров опустятся до плюс 10-15 градусов, днем поднимутся до плюс 18-23. Все остальные погодные явления останутся прежними.

Повторится ситуация и в ночь на вторник, 19 мая. Днем осадки стихнут, ветер успокоится до 6-11 м/с (порывами до 12-14 м/с), но станет на 2-3 градуса прохладнее.