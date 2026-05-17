Фото: стоп-кадр видео МЧС по КБР

В селе Герпегеж в Кабардино-Балкарии восстановили транспортное сообщение, нарушенное накануне вечером.

«Внутрепоселковая переправа пострадала из-за сильных осадков. Отрезанными оказались 100 домов, в которых проживают 442 человека. Никто из них не пострадал. На место ЧП отправили 10 специалистов и две единицы техники. Дорожные службы осуществили доставку временного металлического моста», – рассказали в пресс-службе МЧС по КБР.

Параллельно велись работы по восстановлению электро- и водоснабжения, подача газа осуществлялась в штатном режиме.

Проезд по новому мосту разрешили утром 17 мая. Но спасатели напомнили, что в республике сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка. В регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с, в горах – местами сход небольших селей. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. На данный момент гидрологическая обстановка остается спокойной.

Жителей и гостей Кабардино-Балкарии просят быть внимательными и осторожными, а в случае чрезвычайно ситуации обращаться по номеру 112.

Тем временем, стихия обрушилась и на соседний Ставропольский край.