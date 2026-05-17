94 млн рублей хотят взыскать с регоператора на Ставрополье за размещение мусора

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению исковое заявление от Северо-Кавказского межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к одному из местных региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно материалам дела, учреждение добивается взыскания платы за размещение отходов производства и ТКО в размере 93 599 951,79 рубля.

В связи с отпуском судьи, предварительное заседание назначено на 9 июня 2026 года. До этого времени ответчик имеет право предоставить в суд свои доводы по данному делу и подтверждающие их документы:

«Если в установленный судом срок отзыв на заявление не будет представлен, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом на заинтересованное лицо могут быть отнесены судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела».

Кстати, на Ставрополе почти 30% мусора отправляют на переработку. За год в крае дали вторую жизнь 205 тысячам тонн отходов.