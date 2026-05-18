Пожар в многоэтажке в Нальчике полностью потушили. Фото: ГУ МЧС России по КБР

В Нальчике спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в многоквартирном доме на улице Калмыкова. Огонь успел охватить 600 квадратных метров. В больницу попали пять человек, среди них двое детей. Погибших нет.

Возгорание началось утром 18 мая. Сначала загорелась одна из квартир на пятом этаже, затем огонь перекинулся на кровлю. Изначально площадь пожара оценили в 450 квадратов, но позже цифра выросла до 600. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

На месте работали 62 спасателя и 12 единиц техники. После того как открытое горение удалось сбить, специалисты приступили к разборке конструкций и проливке. К 15:12 пожар полностью потушили.

В результате ЧП пострадали пять человек – трое взрослых и двое детей. Всех госпитализировали в медицинские учреждения. По данным МЧС, угрозы их жизни нет. Причина пожара пока не установлена, специалисты продолжают выяснять обстоятельства.

«Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в ведомстве.

