Последствия непогоды в Ставрополе устраняли 200 рабочих и 88 машин. Сильный дождь начался вечером 18 мая, а к утру сменился порывистым ветром. Мэр города Иван Ульянченко перевел спасателей и коммунальные службы в режим повышенной готовности.

Бригады откачивали воду, ликвидировали подтопления в подвалах многоквартирных домов и оперативно реагировали на заявки горожан. Всего к этому времени поступило 14 обращений. Половину из них уже отработали. Остальные принимаются в штатном режиме.

Несколько бригад сейчас ищут причины забоя подземного коллектора реки Члы. Они также прочищают хозяйственно-бытовую канализацию и устраняют засоры. Администрация призывает горожан соблюдать осторожность на улице.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru