В Нальчике возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме. Фото: МЧС по КБР

В Нальчике возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме на улице Калмыкова. ЧП произошло утром 18 мая 2026 года. По данным следствия, работники газовой компании проводили демонтаж и замену прибора учета и допустили утечку газа. Это и вызвало возгорание. Огнем оказались повреждены квартиры на пятом и шестом этажах.

«В результате происшествия с признаками отравления продуктами горения в медицинские учреждения госпитализированы пять человек. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних детей, а также работник газовой службы. Жизни пострадавших ничего не угрожает», – сообщили в СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По первой виновным грозит до трех лет лишения свободы, по второй – до двух лет лишения свободы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru