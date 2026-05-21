НовостиПолитика21 мая 2026 5:26

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 21 мая

Он действовал более пяти часов – с 02:44 до 08:11 утра
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности 21 мая. Он действовал более пяти часов – с 02:44 до 08:11 утра. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Некоторое время после действия режима беспилотной опасности возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

Напомним, 20 мая Ставрополье атаковали дроны. Большая часть удара пришлась на промзону Невинномысска, из-за чего пострадали два работника местных предприятий. БПЛА упал и в Ставрополе – он врезался в дерево в Октябрьском районе города и разлетелся на части.

danil.yurkov@phkp.ru