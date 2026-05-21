Мэр Невинномысска сообщил о 96 сбитых над городом беспилотниках

Во время масштабной атаки беспилотников на Ставропольский край над Невинномысском уничтожили 96 дронов. Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков в своем видеообращении. По его словам, атака продолжалась почти 12,5 часов. Основной целью беспилотников стала промышленная зона города.

Беспилотную опасность в регионе объявили вечером 19 мая. Уже ночью власти сообщили, что украинские БПЛА пытаются атаковать промзону Невинномысска. В городе начали работать системы ПВО, а жителей попросили не выходить на улицу, держаться подальше от окон и не публиковать кадры работы военных.

На фоне продолжающейся атаки утром 20 мая в Невинномысске отменили занятия в школах. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

Позже губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в результате налета пострадали два сотрудника предприятий промзоны. Одному помощь оказали амбулаторно, второго госпитализировали в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни, по официальным данным, нет.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru