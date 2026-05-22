Застрявший в одном из учреждений Невинномысска дрон оперативно разминировали

20 мая промзону Невинномысска атаковали БПЛА.

После событий, произошедших в ночь с 19 на 20 мая, глава Невинномысска Михаил Миненков выступил с официальным обращением к жителям. В соцсетях он призвал горожан не поддаваться панике и не доверять слухам, которые стали появляться в интернете.

«КП-Северный Кавказ» писала о массированной атаке БПЛА на промзону города химиков. Тогда в небе над Невинномысском уничтожили 96 вражеских беспилотников. Атака продолжалась почти 12,5 часов.

По информации на 22 мая, специалисты тщательно обследовали территорию, проверили объекты, которые могли оказаться под угрозой. Инцидент с беспилотным летательным аппаратом, оказавшимся в одном из городских учреждений, успешно разрешён - устройство разминировано и вывезено, никакой опасности для жителей больше нет.

Особую признательность глава города выразил представителям экстренных и силовых служб.

«Вы снова доказали, что на вас можно положиться в любой, даже самой сложной обстановке. Спасибо вам за службу, за мужество и ответственность!», - обратился Миненков к участникам операции.

