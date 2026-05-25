Из-за ливней в Пятигорске на улице Пролетарской сошел сель. Фото: соцсети мэра Пятигорска

Из-за сильных ливней в Пятигорске 25 мая на улице Пролетарской сошел сель. Обошлось без серьезных разрушений и пострадавших. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов:

«В результате обильных осадков сошел со склона земляной сель на улицу Пролетарскую», – написал он.

Сейчас на месте работают коммунальные службы. Они расчищают дороги от сошедшего грунта и упавших деревьев.

Это не первые последствия непогоды – в последние дни Ставропольский край страдает от обильных дождей. Так, в Предгорном округе заметно поднялся уровень воды в реке Куме. Поводов для беспокойства пока нет, но в крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

