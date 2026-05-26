В Железноводске закрыли Лермонтовский терренкур из-за сильного ветра

В Железноводске временно перекрыли Лермонтовский терренкур. Ограничения ввели из-за сильного шквалистого ветра, который обрушился на город-курорт 26 мая.
О закрытии популярного прогулочного маршрута сообщил мэр Железноводска Евгений Бакулин. По его словам, решение приняли ради безопасности жителей и туристов.
«Поднялся сильный и шквалистый ветер, поэтому мы временно перекрыли Лермонтовский терренкур», – сообщил мэр.
Горожан и отдыхающих попросили по возможности отказаться от прогулок в ближайшие сутки, а также избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Непогода затронула и другие территории Кавказских Минеральных Вод. Ранее администрация национального парка «Кисловодский» временно остановила работу канатной дороги. Причиной также стал сильный ветер, который сделал эксплуатацию подъемника небезопасной для пассажиров.
В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 25 метров в секунду.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru