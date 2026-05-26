Губернатор Ставрополья прокомментировал инцидент с покусанным в детсаду ребенком

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Губернатор Ставрополья отреагировал на информацию о травмированном ребенке из Минеральных Вод. Мать двухлетнего мальчика потребовала объяснений, почему ее сын вернулся из детского сада с 16 гематомами на спине, руках и ногах. Владимир Владимиров пообещал разобраться:

«Благодарю родителей ребенка за их взвешенную позицию. Они не стали делать поспешных выводов и бездоказательно обвинять сотрудников детского сада».

Обстоятельства произошедшего выясняют ставропольские минобр и минздрав. Глава региона попросил сохранять спокойствие и дождаться результатов проверки. По его словам, здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. Предварительно, на теле мальчика остались отпечатки детских зубов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru