После паводка в водоохранных зонах Ингушетии выявили незаконную застройку

В республике затопило десятки домов и дворов. Фото: стоп-кадр видео правительства Ингушетии.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал устранить нарушения после паводка во время совещания, посвящённого ликвидации стихии в республике. Он дал ряд поручений, направленных на предотвращение подобных ситуаций в будущем. Основное внимание было уделено проблеме незаконной застройки в водоохранных зонах. Мэр Карабулака Ахмед Дидигов связал причину подтоплений с разрушением ливневых каналов из-за хозяйственной деятельности граждан.

В итоге было поручено усилить контроль за состоянием водоотводной инфраструктуры; провести полную инвентаризацию пострадавших домовладений с определением их правового статуса, оперативно устранить выявленные нарушения, связанные с самовольным строительством в водоохранных зонах и активизировать работу муниципальных комиссий по оценке ущерба.

Работа по стабилизации ситуации ведётся в республике круглосуточно. Калиматов особо отметил, что все восстановительные работы должны проводиться в режиме межведомственного взаимодействия, под строгим контролем и с максимальной оперативностью. Это необходимо для защиты жизни и имущества граждан, а также для предотвращения дальнейшего ухудшения обстановки.

Между тем, по данным на вечер 25 мая, в республике в результате сильных дождей затопило 19 домов и 84 придомовые территории в Карабулаке, а также 22 домовладения и 48 территорий в Троицком. Всего из зоны бедствия было эвакуировано 75 человек, включая 30 детей. Жители предпочли разместиться у родственников, отказавшись от размещения в пунктах временного пребывания.

Прокуратура Ингушетии открыла горячую линию для приёма сообщений об ущербе от непогоды. Согласно прогнозам МЧС, днём 27 мая в регионе ожидаются новые сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 20–25 м/с. На реках прогнозируется подъём уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сохраняется риск схода селей малого объёма.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru