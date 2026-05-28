Автопарк общественного транспорта на Ставрополье обновится 73 автобусами

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На Ставрополье власти запланировали обновление автопарка общественного транспорта в 2026 году. Так, уже намечена закупка 73 автобусов как большой, так и средней вместимости. Машины будут курсировать по муниципальным маршрутам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время оглашения своего ежегодного послания.

«За последние полтора года мы реализовали несколько крупных проектов. Заработали два новых аэровокзальных терминала. На линии вышли новые троллейбусы в Ставрополе и новые трамваи в Пятигорске. В этом году мы обновим парк общественного транспорта в муниципальных округа. Плановый объем финансирования – около полумиллиарда рублей».

Ранее губернатор поручил ускорить решение кадрового дефицита в медицине. Студентам и выпускникам медицинских вузов, которые захотят работать в государственных больницах и поликлиниках края, будут дополнительно выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц.

