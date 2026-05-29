Фестиваль уличных артистов в Кисловодске перенесли на июнь из-за непогоды

На Ставрополье обрушились ливневые дожди с градом.

В Кисловодске из-за прогнозируемой на этой неделе непогоды решили перенести первый фестиваль уличных артистов «Музыкальный терренкур». Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, теперь его планируют провести 6 и 7 июня.

«В программе останутся марафон уличных выступлений, презентации участников, мастер-классы, народное голосование, награждение, гала-концерт и гастрономическая программа «Музыка вкуса», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Напомним, накануне на города Кавминвод обрушилась волна стихии с ливнем и градом. Обесточены несколько населенных пунктов, вышла из строя канализация. За ходом работ по восстановлению следит прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что Кисловодск отправил в Дагестан третью машину с гуманитарной помощью. Жители курорта продолжают собирать вещи и продукты для пострадавших в результате наводнения соседей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru