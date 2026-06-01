Возбуждено уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска

В Пятигорске следователи разбираются в обстоятельствах массового отравления посетителей одного из кафе. По данным СКР, 30 мая люди почувствовали себя плохо после того, как поели в точке общественного питания. Их госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.

По последним данным, пострадавших уже 36 человек. Из них 31 госпитализирован, в том числе двое детей - 14 и 5 лет. Ещё пятеро отказались от госпитализации и будут лечиться амбулаторно. Всем обратившимся оказывают медицинскую помощь.

Следственный отдел по Пятигорску возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Следователи вместе с Роспотребнадзором уже осмотрели точку общественного питания. Изъяли образцы продукции, назначили необходимые экспертизы. Ход расследования держит на контроле руководство следственного управления.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru