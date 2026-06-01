НовостиПроисшествия1 июня 2026 8:23

Число госпитализированных после отравления в кафе Пятигорска выросло до 50

Глава Следкома РФ Бастрыкин держит на контроле расследование инциндента
Евгения ТОКАРЕВА
Число пострадавших от кишечной инфекции увеличилось до 50.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске продолжает расти число пострадавших после массового отравления в кафе. По информации ТАСС, за медицинской помощью обратились 50 пациентов: 41 получает стационарное лечение, 9 находятся на амбулаторном наблюдении.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована 30 мая. Изначально сообщалось о 9 заболевших, однако позже число пострадавших значительно увеличилось.

После инцидента работа заведения общественного питания была приостановлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности .

Ситуация находится под контролем местных властей, проводятся необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

