Число госпитализированных после отравления в кафе Пятигорска выросло до 50

Число пострадавших от кишечной инфекции увеличилось до 50.

В Пятигорске продолжает расти число пострадавших после массового отравления в кафе. По информации ТАСС, за медицинской помощью обратились 50 пациентов: 41 получает стационарное лечение, 9 находятся на амбулаторном наблюдении.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована 30 мая. Изначально сообщалось о 9 заболевших, однако позже число пострадавших значительно увеличилось.

После инцидента работа заведения общественного питания была приостановлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности .

Ситуация находится под контролем местных властей, проводятся необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru