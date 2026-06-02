Беременная ставропольчанка решила судиться после отравления в кафе Пятигорска

Одна из пострадавших после массового отравления в кафе Пятигорска намерена обратиться в суд. Беременная женщина оказалась среди десятков посетителей заведения, попавших в больницы с признаками кишечной инфекции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на саму пострадавшую, она посещала кафе 30 мая. Уже ночью следующего дня ее состояние резко ухудшилось.

«Поели в этом кафе 30 числа, 31-го ночью стало плохо, и по сей день плохо. Лечение полноценное мне нельзя, так как беременна», – рассказала женщина агентству.

По ее словам, медики оказывают всю необходимую помощь, однако переживания вызывает не только собственное самочувствие. Больше всего ставропольчанка опасается за здоровье будущего ребенка после заражения кишечной инфекцией.

Сейчас женщина практически не может принимать пищу и вынуждена ограничиваться чаем. При этом она уже решила добиваться компенсации через суд.

«Иск буду подавать через адвоката», – заявила Виктория.

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в одном из кафе паназиатской кухни Пятигорска в последние выходные мая. Сначала сообщалось о девяти пострадавших, однако позже число заболевших выросло до 50 человек. Среди них трое детей.

У пациентов выявили маркеры сальмонеллы. По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Работа заведения приостановлена, а специалисты продолжают выяснять причины произошедшего. Рассматриваются версии от поставки некачественных продуктов до нарушений при хранении и приготовлении блюд.

После инцидента губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести дополнительные проверки пищеблоков в школах, детских садах и летних лагерях.

